Новый мэр Нью-Йорка обвинил Трампа в деспотизме

Новый мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что все еще считает Трампа деспотом

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что все еще считает президента США Дональда Трампа «фашистом» и «деспотом». Политик при этом подчеркнул, что при этом его цель — помочь жителям города, передает NBC News.

«Но я прихожу в Овальный кабинет не для того, чтобы что-то утверждать или отстаивать свою позицию. Я прихожу туда, чтобы помочь жителям Нью-Йорка», — объяснил он.

Мамдани признался, что в разговоре с президентом Штатов ему больше понравилось то, что он и Трамп не стеснялись говорить о разногласиях и о политике.

В начале ноября на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний социалист-мусульманин Зохран Мамдани. Он родом из индийской диаспоры Уганды. Сам Трамп многократно критиковал Мамдани, называя его коммунистом и грозя, что победа кандидата закончится крахом для Нью-Йорка.

Однако позже президент Соединенных Штатов называл своего идеологического оппонента талантливым политиком.