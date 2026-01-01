Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 1 января 2026Бывший СССР

Подсчитаны потери ВСУ в 2025 году

РИА Новости: ВСУ в 2025 году потеряли более полумиллиона человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году составили порядка 513 480 человек. Такими подсчетами делится РИА Новости на основе информации Министерства обороны России.

Отмечается, что наибольшие потери были зафиксированы в январе, марте и октябре — 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. Среднемесячные потери составили примерно 42,7 тысячи человек.

Ранее стало известно, что большие потери ВСУ привели к тому, что украинское командование начало переводить солдат иностранного легиона в штурмовики. По словам источника в российских силовых структурах, именно из-за этого сейчас стало появляться большое количество сообщений о ликвидации наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В Турции назвали «козыри» Украины

    Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

    На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных из КНДР

    ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак и потерпели неудачу

    Школьница пошла выносить мусор и пропала в российском регионе

    Экс-помощница Байдена раскрыла отношение Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok