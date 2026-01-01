Премьер Чехии поверил в достижение мира в 2026 году

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уверен в достижении мира в 2026 году. Он также выразил мнение, что политики не должны пугать войной. Цитату приводит ТАСС.

«Желаю, чтобы 2026 год был годом мира! Я верю, что будет! (...) Вместо поиска путей к урегулированию мы слышим все чаще речи, что война неизбежна, что она придет [к нам] через два или три года. Это безответственная политика», — заявил он.

Чешский премьер также не согласился с мнением о том, что мир — это выражение слабости.

2026-й станет годом окончания украинского конфликта, считает также полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорваны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов.

Между тем президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что СВО продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.