Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 1 января 2026Мир

Премьер Чехии поверил в достижение мира в 2026 году

Премьер-министр Чехии Бабиш уверен в достижении мира в 2026 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Leon Neal / Getty Images

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уверен в достижении мира в 2026 году. Он также выразил мнение, что политики не должны пугать войной. Цитату приводит ТАСС.

«Желаю, чтобы 2026 год был годом мира! Я верю, что будет! (...) Вместо поиска путей к урегулированию мы слышим все чаще речи, что война неизбежна, что она придет [к нам] через два или три года. Это безответственная политика», — заявил он.

Чешский премьер также не согласился с мнением о том, что мир — это выражение слабости.

2026-й станет годом окончания украинского конфликта, считает также полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что экономическая и финансовая, а самое главное, военная мощь Украины подорваны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна движется по переговорному треку без навязанных дедлайнов.

Между тем президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что СВО продлится еще минимум год после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ГУР Украины заявило об инсценировке смерти основателя РДК

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    «Челси» лишился главного тренера

    Россиянам предсказали первую магнитную бурю в 2026 году

    Ребенок стал жертвой еще одной атаки ВСУ на Херсонскую область

    На Украину прибыли новые системы Patriot

    Стало известно о состоянии сотни пострадавших на горнолыжном курорте в Швейцарии

    Премьер Чехии поверил в достижение мира в 2026 году

    Сальдо сообщил о сгоревшем заживо ребенке при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok