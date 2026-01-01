Реклама

05:14, 1 января 2026

Россиянам рассказали о самом «нерабочем» за пять лет месяце

Марина Совина
Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В России начался самый «нерабочий» за пять лет месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2026 году январь будет состоять из выходных и праздников более чем наполовину. Агентство уточняет, что в текущем месяце россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. До этого аналогичная ситуация была в 2021 году.

Первым рабочим днем станет 12 января. Ранее сообщалось, что новогодние каникулы 2025-2026 в России станут самыми длинными за 12 лет.

В 2026 году, согласно утвержденному правительством календарю, при пятидневной рабочей неделе в 2026 году россиян ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней, в том числе четыре — сокращенных на один час.

