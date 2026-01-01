Реклама

Россия
22:51, 1 января 2026Россия

Россиянка едва не пострадала из-за фейерверка

Жительница Санкт-Петербурга чудом избежала травм из-за фейерверка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Жительница Санкт-Петербурга чудом избежала травм из-за фейерверка. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Как только девушка запустила, в ее сторону полетели искры. Ее спас друг, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Тольятти запущенный во дворе многоэтажки фейерверк залетел на балкон и вызвал пожар.

До этого россиян предупреждали, что запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

