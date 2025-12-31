Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:11, 1 января 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Вечером 31 декабря в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для для обеспечения безопасности полетов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

    В России появилась новая выплата

    В США резко высказались о замысле Европы по Украине

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok