Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.
Вечером 31 декабря в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для для обеспечения безопасности полетов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
До этого средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами России.