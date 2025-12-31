Реклама

23:41, 31 декабря 2025Россия

Центр Москвы перекроют в Новый год

Дептранс: Движения у Кремля закроют с 23:30 до 00:10 31 декабря
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

31 декабря в районе Кремля закроют движение с 23:30 до 00:10 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что проезд временно перекроют на улицах Ильинка, Варварка, на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Большом Москворецком мосту. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что в Москве временно закрыли движение по Тверской улице. Водителям предложили объехать перекрытый участок пути через Садовое кольцо.

