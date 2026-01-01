Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 2 января 2026Мир

В Европе заявили о риске саботажа на критической инфраструктуре

Каллас: Критическая инфраструктура Европы подвержена высокому риску саботажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Критическая инфраструктура Европы «подвержена высокому риску саботажа». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, после начала украинского конфликта фиксируется «четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море». Каких-либо доказательств якобы причастности Москвы к инцидентам Каллас не привела.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны Европе и Западу в целом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Названо число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА за новогоднюю ночь

    Улицу в центре Киева назовут в честь убитого Парубия

    В Европе заявили о риске саботажа на критической инфраструктуре

    Тела расчлененных в ОАЭ друга Павла Дурова и его жены доставили в Петербург

    Премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море

    Европейская журналистка раскрыла заказчиков терактов ВСУ

    Теракт в Херсонской области назвали трагедией XXI века

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok