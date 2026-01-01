В Европе заявили о риске саботажа на критической инфраструктуре

Каллас: Критическая инфраструктура Европы подвержена высокому риску саботажа

Критическая инфраструктура Европы «подвержена высокому риску саботажа». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, после начала украинского конфликта фиксируется «четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море». Каких-либо доказательств якобы причастности Москвы к инцидентам Каллас не привела.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны Европе и Западу в целом».