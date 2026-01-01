В московских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Во время действия ограничений в аэропорту Внуково на запасной аэродром пришлось «уйти» одному самолету.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — отметил Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. За несколько часов был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник.