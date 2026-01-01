В московских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняты ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во время действия ограничений в аэропорту Внуково на запасной аэродром пришлось «уйти» одному самолету.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — отметил Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. За несколько часов был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник.