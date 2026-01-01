Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 1 января 2026Бывший СССР

В новогоднюю ночь над Россией сбили более ста украинских беспилотников

В новогоднюю ночь над регионами России сбили 168 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом 1 января сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, больше всего беспилотников — 61 — было сбито над Брянской областью. Еще 25 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом. 12 БПЛА сбили над Московским регионом, в том числе 9 дронов, летевших на столицу. Еще 7 беспилотников уничтожили над Калужской областью.

Ранее были подсчитаны потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. По данным РИА Новости, потери ВСУ в прошлом году составили около 513 480 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сто тысяч ударных дронов и десятки тысяч корректируемых бомб. Чем российские военные били по Украине в 2025 году?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Экс-советник Трампа дал оценку мирному плану США по Украине

    В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

    Названо важное для украинцев изменение в политике одной европейской страны в новом году

    В новогоднюю ночь над Россией сбили более ста украинских беспилотников

    В Турции назвали «козыри» Украины

    Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

    На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok