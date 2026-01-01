В новогоднюю ночь над Россией сбили более ста украинских беспилотников

В новогоднюю ночь над регионами России сбили 168 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом 1 января сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, больше всего беспилотников — 61 — было сбито над Брянской областью. Еще 25 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом. 12 БПЛА сбили над Московским регионом, в том числе 9 дронов, летевших на столицу. Еще 7 беспилотников уничтожили над Калужской областью.

Ранее были подсчитаны потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. По данным РИА Новости, потери ВСУ в прошлом году составили около 513 480 человек.