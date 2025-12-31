Джонсон: Европа не может гарантировать безопасность Украины

Европа неспособна дать Украине гарантии безопасности. О замысле европейских стран резко высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Правительства стран Европы — отстой. Они оторваны от реальности и думают, что обладают военной мощью. Это не так. Они — кучка слабаков. Вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет», — сказал эксперт.

По его мнению, Европа не сможет нарастить производство оружия независимо от США, а Германия, традиционно являющаяся промышленным центром континента, переживает процесс деиндустриализации и закрытия заводов.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Украины.