Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 1 января 2026Мир

В США резко высказались о замысле Европы по Украине

Джонсон: Европа не может гарантировать безопасность Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европа неспособна дать Украине гарантии безопасности. О замысле европейских стран резко высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Правительства стран Европы — отстой. Они оторваны от реальности и думают, что обладают военной мощью. Это не так. Они — кучка слабаков. Вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет», — сказал эксперт.

По его мнению, Европа не сможет нарастить производство оружия независимо от США, а Германия, традиционно являющаяся промышленным центром континента, переживает процесс деиндустриализации и закрытия заводов.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко обвинил Зеленского в уничтожении Европы

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В европейской стране решили запретить соцсети детям

    Дед Мороз прилетел в Москву

    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

    В России появилась новая выплата

    В США резко высказались о замысле Европы по Украине

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok