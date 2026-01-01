Реклама

22:10, 1 января 2026Россия

Жители российского города лишились мобильного интернета на три дня

Жители Чебоксар лишились мобильного интернета на три дня
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Жители Чебоксар лишились мобильного интернета на три дня. Об этом сообщают подписчики Telegram-канала «Подслушано Чебоксары».

«Если 30 [декабря] хоть как-то работал, (...) то к обеду 31-го отвалился вместе с вай-фаем. Тогда же и сотовая связь начала отпадать», — отметил один из пользователей.

«У меня даже вай-фак плохо работает, что там про [мобильный] интернет говорить», — подтвердил другой.

Сбой начался вечером 30 декабря и продолжался даже в новогоднюю ночь. Подчеркивается, что работают лишь приложения из «белого списка».

В ночь на 31 декабря жители Санкт-Петербурга пожаловались на отключения мобильного интернета.

