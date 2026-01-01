2 января: какой праздник отмечают в России и мире

2 января в России отмечают День оливье, а в мире — День научной фантастики. Православные вспоминают праведного Иоанна Кронштадтского. Свой день рождения отмечает продюсер и телеведущая Яна Рудковская. Подробнее о торжествах, приметы и знаменитых именинниках 2 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День оливье

Фото: beaulaz / Shutterstock / Fotodom

По легенде, салат придумал Люсьен Оливье, владелец московского ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади. В числе ингредиентов первоначального рецепта 1860-х годов были черная икра, раковые шейки, рябчики и листья салата.

В СССР блюдо претерпело ряд изменений и стало более демократичным. Классический рецепт современного оливье включает вареные овощи, яйца, мясо или колбасу, зеленый горошек и майонез.

Праздники в мире

День научной фантастики

2 января 1920 родился один из выдающихся авторов XX века Айзек Азимов. В англо-американской литературной традиции его вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относят к «Большой тройке» писателей-фантастов.

В одном из обращений к читателям Айзек Азимов сформулировал гуманистическую роль научной фантастики: «История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны дружить. И я совершенно серьезно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами всего человечества».

Всемирный день интроверта

Праздник впервые отметили в 2011 году по инициативе немецкого психолога Фелиситас Хейне. В статье под названием «Вот зачем нужен Всемирный день интровертов» она призвала обратить внимание на выдающиеся качества таких людей: спокойствие, вдумчивость, рассудительность, сосредоточенность и ответственность.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 января

День мотивации и вдохновения;

Новый мяу-год у кошек;

День швейцарского сыра.

Какой церковный праздник 2 января

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

Иоанн Кронштадский — выдающйся церковный и общественный деятель, вдохновитель создания и почетный член Союза русского народа, Священник Русской православной церкви, член Святейшего правительствующего синода и всемирно известный чудотворец. Большую ценность для Церкви имеют его труды — книга «Моя жизнь во Христе», ряд писем, посланий и дневниковых записей, опубликованных после кончины святого.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 января

Предпразднство Рождества Христова (2-6 января);

День памяти священномученика Игнатия Богоносца;

День памяти святителя Антония (Смирницкого);

День памяти святителя Филогония, епископа Антиохийский.

Приметы на 2 января

В народе 2 января — Игнатьев день. На Руси в это время проводили ритуалы для защиты дома от злых духов, бедности и голода.

Чем сильнее морозы в этот день, тем жарче будет лето;

Если на Игнатия идут снегопад и метель, июль будет дождливым;

Для хорошего урожая в этот день следует отряхнуть иней с яблонь.

Кто родился 2 января

Яна Рудковская (51 год)

Российский предприниматель и телеведущая, широко известна как продюсер певца Димы Билана. Свой путь в бизнесе Рудковская начала, открыв в России сеть салонов красоты, позже она основала Grand La Scala Fashion Group — сеть мультибрендовых магазинов люкс-сегмента. С 2005 года она — музыкальный продюсер, помимо Билана, в числе подопечных Рудковской певица Алекса и экс-солистка «Тутси» Сабрина.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Василий Дегтярев (1880-1949)

Советский конструктор стрелкового оружия. Под его началом были созданы знаменитые на весь мир ручной пулемет ДП («Дегтярева, пехотный»), авиационные пулеметы ДА и ДА-2, танковый пулемет ДТ, пистолет-пулемет ППД-34, станковый пулемет ДС-39 и многие другие.

Кто еще родился 2 января