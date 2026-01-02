Спикер Верховной Рады Стефанчук назвал чешского политика Окамуру агентом ФСБ

Предложивший прекратить оказание военной помощи Украине спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура просто необразован и невежественен. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) выступил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

«Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам», — написал Стефанчук, комментруя призыв чешского коллеги.

Он также назвал Окамуру «полезным идиотом или агентом ФСБ».

Ранее Окамура призвал перестать оказывать военную помощь Украине, а также призвал Чехию «выскочить из брюссельского поезда».

