Бывший СССР
17:22, 2 января 2026Бывший СССР

Чешского политика назвали невеждой за призыв прекратить помощь Украине

Спикер Верховной Рады Стефанчук назвал чешского политика Окамуру агентом ФСБ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Томио Окамуру

Томио Окамуру. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Предложивший прекратить оказание военной помощи Украине спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура просто необразован и невежественен. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) выступил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

«Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам», — написал Стефанчук, комментруя призыв чешского коллеги.

Он также назвал Окамуру «полезным идиотом или агентом ФСБ».

Ранее Окамура призвал перестать оказывать военную помощь Украине, а также призвал Чехию «выскочить из брюссельского поезда».

