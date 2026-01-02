Реклама

08:40, 2 января 2026

Культовый певец 80-х раскритиковал политику Германии в отношении России

Певец Дитер Болен раскритиковал отказ властей ФРГ от прямого диалога с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Grimm / Reuters

Немецкий поп-музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал политику Германии в отношении России. Его слова приводит «МК».

В частности, он указал на нерациональную экономическую модель, в соответствии с которой власти ФРГ продолжают покупать российские энергоресурсы, но обходными путями и по тройной цене. Такое положение дел певец счел идиотизмом.

Болен также раскритиковал решение Берлина отказаться от прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Германия при этом поддерживает контакты со многими другими лидерами, к которым на Западе также имеются претензии.

В 2022 году Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России. Позднее, в ответ на критику, певец отметил, что он выступает против военных действий и хочет мира. Он подчеркнул, что неправильно считать, будто в его словах есть «политическая направленность».

