01:58, 2 января 2026Интернет и СМИ

Дмитриев задал неудобный вопрос про трагедию в Хорлах

Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать трагедию в Хорлах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в Хорлах. Об этом он написал в соцсети Х.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?», — задался вопросом политик, сделав репост одного из блогеров, который написал о событии.

Удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженные силы Украины нанесли по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря прямо в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети.

Ранее бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало имена семи погибших в результате удара ВСУ.

