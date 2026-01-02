Реклама

05:31, 2 января 2026Культура

Дочь лауреата премии «Оскар» нашли мертвой в отеле

Марина Совина
Томми Ли Джонс

Томми Ли Джонс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дочь американского актера, режиссера и лауреата премии «Оскар» Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

По информации портала, прибывшие по вызову медики констатировали смерть 34-летней Виктории. На место также прибыли полицейские и судмедэксперт. Причина смерти остается неизвестной.

Ранее в Нью-Йорке был найден мертвым 60-летний актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво». Его обнаружили лежащим на полу лицом вниз в луже крови.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.

