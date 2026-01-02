Эрдоган анонсировал переговоры с Трампом по Украине 5 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры со своим американской коллегой Дональдом Трампом 5 января, в разговоре также будет затронут вопрос о ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В понедельник у нас состоится телефонный разговор с Трампом. Мы обсудим как палестинский вопрос, так и проблему России и Украины», — приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит переговоры в Париже в рамках формата «коалиции желающих».

13 декабря Эрдоган заявил, что «мир на Украине уже не за горами». По его словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде, где обсуждалась ситуация на Украине, Эрдоган собирается побеседовать с главой Белого дома Дональдом Трампом и обговорить его мирный план.