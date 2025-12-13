Эрдоган после встречи с Путиным обсудит мирный план по Украине с Трампом

Турция видит, что мир на Украине уже не за горами. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало ТАСС.
По его словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде, где обсуждалась ситуация на Украине, Эрдоган собирается побеседовать с главой Белого дома Дональдом Трампом и обговорить его мирный план.
Эрдоган подчеркнул, что турецкий МИД находится в постоянном контакте с американской стороной.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины.
До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова вновь организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине.