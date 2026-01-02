Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 2 января 2026Бывший СССР

Президент Молдавии предоставила гражданство сыну солиста группы «Би-2»

Президент Молдавии Санду предоставила гражданство республики восьми россиянам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: justit / Shutterstock / Fotodom

Восемь россиян получили гражданство Молдавии в соответствии с распоряжением президента республики Майи Санду. Об этом со ссылкой на администрацию главы государства сообщает издание молдавское издание Еnewsmd.

Документ подписан 31 декабря 2025 года. Среди получивших паспорта — сын солиста группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и связанный с ним оператор Евгений Ремизовский.

В мае 2024 года Санду одобрила заявления участников группы и некоторых членов их семей на получение молдавского гражданства. Тогда же его получили кинокритик Антон Долин и журналист Глеб Пьяных (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В свое время глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел называл процедуру выдачи паспортов россиянам, отмеченным российским ведомством, интересами республики.

В начале декабря Санду утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе. До этого парламент Молдавии принял в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован «любопытный документ» об эвакуации ВСУ

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

    Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

    Военкор опубликовал «послужной список» нового главы офиса Зеленского

    Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

    Экс-премьер Украины объяснил предложение Буданову возглавить офис президента

    Зеленский назвал преемника Буданова на посту главы ГУР

    Новую дорогу рядом с Москвой назвали опасной для пешеходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok