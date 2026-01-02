Иран предложил продавать два вида вооружения за криптовалюту

FT: Иран предложил продавать ракеты и дроны за криптовалюту

Экспортный центр Минобороны Ирана Mindex предложил иностранным правительствам контракты на поставку передовых систем вооружения с оплатой иранскими риалами и в криптовалюте. Об этом пишет Financial Times.

В публикации уточняется, что это один из первых известных случаев, когда страна публично заявляет о готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегической военной техники. Так, власти стремятся обойти западные финансовые ограничения. Кроме того, ведомство готово заключать бартерные сделки.

Mindex подчеркивает, что сотрудничает с 30–35 странами. В каталоге экспортных вооружений — дроны Shahed, баллистические ракеты Emad, корабли класса Shahid Soleimani, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности.

Ранее сообщалось, что иранские танки начали оснащать раскладными козырьками для защиты от дронов, которые называют «мангалами».