Наука и техника
07:34, 12 ноября 2025Наука и техника

Иран защитит американские танки «раскладушками»

В Иране оснастили танки M60 раскладными «мангалами» для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Иранские танки начали оснащать раскладными козырьками для защиты от дронов, которые называют «мангалами». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографиях виден танк M60 производства США, на который установили каркас раскладного «мангала». На нем закрепят сеть, которая может остановить атакующие машину FPV-дроны и сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы.

В середине 1970-х годов Иран приобрел более 400 танков M60A1. Вторая серийная модификация, которую выпускали до 1980 года, отличается от базовой версии новыми башней и двигателем. Защищенность машины обеспечивает только стальная гомогенная броня. Танк несет нарезную пушку калибра 105 миллиметров.

В октябре стало известно, что иракские танки Т-90С также начали оснащать элементами для защиты от дронов. Машины прикрывают массивными «мангалами» и дополнительными блоками динамической защиты.

