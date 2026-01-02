Мадуро заявил о готовности обсуждать с США борьбу с наркоторговлей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности обсуждать с США борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель южноамериканской страны подчеркнул, что в вопросе противодействия наркоторговле необходимо опираться на факты. «Правительство США знает, потому что мы говорили это многим их представителям, если они хотят всерьез обсудить соглашение по борьбе с наркотрафиком, то мы готовы», — сказал Мадуро, отметив, что Венесуэла согласна на американские инвестиции и предоставление своей нефти для нужд Соединенных Штатов.

Политик также добавил, что обвинения Вашингтона о недостаточной борьбе с производством запрещенных веществ в Каракасе безосновательны.

Ранее Мадуро назвал реальное число разговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президент Венесуэлы пояснил, что видел спекуляции по данной теме.