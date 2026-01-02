Реклама

05:23, 2 января 2026Мир

Мадуро назвал реальное число разговоров с Трампом

Мадуро: У нас с Трампом был всего один 10-минутный телефонный разговор в ноябре
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что у него с лидером Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом был всего один телефонный разговор в ноябре 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Мадуро пояснил, что видел спекуляции о том, что разговор с американским лидером осенью прошлого года был уже вторым, но на самом деле все не так.

«У нас был только один разговор — он (Трамп — прим. «Ленты.ру») позвонил мне 21 ноября из Белого дома, когда я был во дворце Мирафлорес», — добавил Мадуро.

Единственный разговор длился около 10 минут и был в уважительной атмосфере. Однако, несмотря на хороший тон, события после него были неприятными.

Ранее Николас Мадуро заявил о том, что не планирует покидать свой пост по требованию Дональда Трампа.

