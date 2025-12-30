Мадуро раскусил блеф Трампа

WSJ: Мадуро не планирует покидать пост президента Венесуэлы по требованию Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не планирует покидать свой пост по требованию американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ)

«Более вероятно, что Мадуро выйдет победителем и укрепит свои позиции», — заявил изданию бывший венесуэльский министр Андрес Исарра.

По словам экс-чиновника, Мадуро удалось раскусить блеф Трампа.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если Вашингтон начнет говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики.

30 декабря США нанесли первый удар по объекту в Венесуэле.