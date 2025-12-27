Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 27 декабря 2025Мир

Венесуэла назвала условия для диалога с США

Мадуро: Венесуэла будет готова к диалогу, если США начнут говорить с уважением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал условия для диалога с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страна будет готова искать пути к сотрудничеству, если Соединенные Штаты начнут говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики. Политик добавил, что Вашингтон уже несколько раз проиграл в попытке навязать свою волю Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, является ли свержение Мадуро его конечной целью. «Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Прежде глава Пентагона Пит Хегсет назвал условия прекращения захвата судов Венесуэлы. По его словам, для этого глава южноамериканского государства Николас Мадуро должен вернуть все украденные американские активы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok