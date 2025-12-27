Венесуэла назвала условия для диалога с США

Мадуро: Венесуэла будет готова к диалогу, если США начнут говорить с уважением

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал условия для диалога с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страна будет готова искать пути к сотрудничеству, если Соединенные Штаты начнут говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики. Политик добавил, что Вашингтон уже несколько раз проиграл в попытке навязать свою волю Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, является ли свержение Мадуро его конечной целью. «Он точно знает, чего я хочу, знает это лучше, чем кто-либо», — заявил политик.

Прежде глава Пентагона Пит Хегсет назвал условия прекращения захвата судов Венесуэлы. По его словам, для этого глава южноамериканского государства Николас Мадуро должен вернуть все украденные американские активы.