На Украине объявили принудительную эвакуацию в двух областях

Кулеба: На Украине объявили эвакуацию в 44 населенных пунктах

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 44 населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».

Чиновник уточнил, что в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.

Ранее в Черниговской области Украины объявили эвакуацию из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах.