На Украине подсчитали процент перешедших под контроль России украинских территорий

DS: В 2025-м 4336 квадратных км территории Украины перешли под контроль России

Украинский военно-аналитический ресурс DeepState подвел итоги боевых действий в зоне конфликта за 2025 год. По его данным, опубликованным в Telegram-канале, за это время под контроль России перешли 4336 квадратных километров территории Украины.

«По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил обороны Украины», — делают вывод аналитики.

Согласно их подсчетам, эта площадь (4336 квадратных километров) составляет примерно 0,72 процента от всей территории республики, а в период с 1 января 2023 года по 1 января 2026-го прирост освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий составил 7463 квадратных километра (1,28 процента от всей площади страны).

В частности, по данным украинского ресурса, за все время конфликта российские войска заняли 1 процент Сумской области, 4,7 процента (+1,3 процента в 2025-м) Харьковской области, 72 процента Херсонской области, 74,8 процента (+2,1 процента в 2025-м) Запорожской области, 78,1 процента (+10,6 процента в 2025-м) Донецкой народной республики (ДНР) и 99,6 процента (+0,6 процента в 2025-м) Луганской народной республики (ЛНР).

«Всего же — 116 165 квадратных километров украинской земли. Это 19,25 процента от всей территории, или каждый 5-й квадратный километр. Крым без изменений — на 100 процентов оккупирован», — добавили в DeepState.