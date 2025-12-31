Стало известно о первом согласии Украины отказаться от части территорий

Украина на переговорах с США в марте готова была отказаться от 20 % территорий

Украинская делегация на переговорах с американскими коллегами в Эр-Рияде в марте впервые заявила о готовности отказаться от 20 процентов территорий в обмен на мир. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Впервые [президент Украины Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20 процентов своей страны", — заявил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Представитель делегации США Майкл Уолтц тогда попросил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова обозначить будущую границу. Тот провел черту по линии боевого соприкосновения, обвел Запорожскую атомную станцию и отсек Кинбурнскую косу. По его словам, контроль над косой позволил бы украинским кораблям заходить в порт Николаева.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от своих территорий в обмен на мир. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул территориальный вопрос. Вооруженные силы Украины либо уйдут с занимаемых территорий и тогда прекратятся боевые действия, либо Российская армия добьется этого вооруженным путем, говорил российский лидер.