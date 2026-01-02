Назван камень преткновения в переговорах по Украине

NYT: Запорожская АЭС стала камнем преткновения в мирных переговорах по Украине

Проблема Запорожской атомной электростанции (АЭС) стала камнем преткновения в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

«До конфликта электростанция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. По мнению экспертов в области энергетики, ее генерирующие мощности будут жизненно важны для обеспечения восстановительных работ», — пишет издание.

По мнению авторов материала, Запорожская АЭС также должна обеспечивать работу центров обработки данных, необходимых для послевоенного восстановления Украины.

Ранее агентство Reuters назвало вопрос контроля над Запорожской АЭС одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине.