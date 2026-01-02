Названа самая богатая чиновница в Евросоюзе

FT: Глава ЕЦБ Лагард получает зарплату более чем на 50% выше, чем в отчете

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард зарабатывает более чем на 50 процентов больше, чем указано в официальных отчетах, и является самым высокооплачиваемым чиновником Европейского союза. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — говорится в сообщении.

По данным издания, в 2024 году глава ЕЦБ получила примерно 726 тысяч евро, что примерно на 56 процентов превышает базовую зарплату в 466 тысяч евро, которую указала организация в годовом отчете. При этом Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава ФРС США Джером Пауэлл.

