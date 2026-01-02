Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 2 января 2026Мир

Названа самая богатая чиновница в Евросоюзе

FT: Глава ЕЦБ Лагард получает зарплату более чем на 50% выше, чем в отчете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард зарабатывает более чем на 50 процентов больше, чем указано в официальных отчетах, и является самым высокооплачиваемым чиновником Европейского союза. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — говорится в сообщении.

По данным издания, в 2024 году глава ЕЦБ получила примерно 726 тысяч евро, что примерно на 56 процентов превышает базовую зарплату в 466 тысяч евро, которую указала организация в годовом отчете. При этом Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава ФРС США Джером Пауэлл.

2 декабря 2025 года полиция обыскала частные дома и здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и мошенничестве. Параллельно с этим были задержаны бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини и экс-генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названа самая богатая чиновница в Евросоюзе

    В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

    На Украине прокомментировали назначение нового министра обороны анекдотом про бордель

    В России отреагировали на празднование дня рождения Бандеры в Европе

    Зеленский прокомментировал кадровую перестановку на Украине

    В базу «Миротворца» попали 24 ребенка

    В Чехии решили сменить спикера парламента за призыв прекратить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok