Россия
00:39, 2 января 2026

Названо число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА за новогоднюю ночь

ТАСС: За новогоднюю ночь и 1 января на подлете к Москве было сбито 34 БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Фото: MOD Russia / Global Look Press

За прошедшую новогоднюю ночь и вечер 1 января на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Агентство подсчитало официальные сообщения о вражеских БПЛА в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина с 23:55 по московскому времени 31 декабря до 21:18 1 января.

Кроме того, Собянин в своем канале позже рассказал об уничтожении еще четырех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Министерство обороны России сообщило об обнаруженных и уничтоженных украинских беспилотниках над регионами страны за 1 января с 16:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего БПЛА было сбито над Белгородской областью, враг также пытался атаковать Республику Крым.

