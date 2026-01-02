Реклама

Мир
13:52, 2 января 2026Мир

Немцы захотели отправить украинцев воевать

Münchner Merkur: В бундестаге хотят вернуть на родину годных к службе украинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Группа парламентариев Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге хотят вернуть на родину пригодных к военной службе украинских мужчин. Об этом пишет газета Der Münchner Merkur.

«Мы будем настаивать на том, чтобы пригодные к военной службе украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны», — передает издание проект резолюции ХСС.

Ранее американский журнал Politico опубликовал собственное социологическое исследование, согласно которому большинство граждан Германии выступают за сокращение помощи гражданам Украины.

