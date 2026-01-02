Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:03, 2 января 2026Спорт

Оценены шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира

Букмекеры оценили шансы Андреевой стать первой ракеткой мира коэффициентом 8,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка вошла в число фаворитов с коэффициентом 8,00. Сейчас 18-летняя Андреева занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Абсолютным фаворитом считается действующая лидер рейтинга Арина Соболенко из Белоруссии — на нее принимают ставки с коэффициентом 1,64.

Ранее сообщалось, что Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам. Сезонные заработки спортсменки превысили заработок за всю предыдущую карьеру. За этот год Андреева получила более 4,7 миллиона долларов.

Андреева — девятая ракетка мира. Она выиграла три турнира WTA в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН высказались о теракте в Хорлах

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Новое назначение Буданова связали с волей Лондона

    Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности

    В Бельгии признали отсталость Европы в интернете

    Водитель сбил двух школьников в российском регионе и попал на видео

    Решение Зеленского назначить Буданова главой своего офиса объяснили

    Экономист назвал ожидания по ипотечной ставке в 2026 году

    На Украине перечислили несбывшиеся прогнозы Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok