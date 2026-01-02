Оценены шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира

Букмекеры оценили шансы Андреевой стать первой ракеткой мира коэффициентом 8,00

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка вошла в число фаворитов с коэффициентом 8,00. Сейчас 18-летняя Андреева занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Абсолютным фаворитом считается действующая лидер рейтинга Арина Соболенко из Белоруссии — на нее принимают ставки с коэффициентом 1,64.

Ранее сообщалось, что Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам. Сезонные заработки спортсменки превысили заработок за всю предыдущую карьеру. За этот год Андреева получила более 4,7 миллиона долларов.

Андреева — девятая ракетка мира. Она выиграла три турнира WTA в карьере.