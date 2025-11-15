Заработок 18-летней российской теннисистки превысил всю ее карьеру

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила 2025 год с рекордным заработком

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сезонные заработки 18-летней спортсменки превысили заработок за всю предыдущую карьеру. За этот год Андреева получила более 4,7 миллиона долларов, из которых 3,9 миллиона — за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч — в парном разряде и 50 тысяч — в смешанных паре. Такой результат позволил спортсменке занять восьмое место в мировом рейтинге по призовым и стать лидером среди российских теннисисток.​

Андреева стала самой высокооплачиваемой теннисисткой России в сезоне и заняла заметную позицию среди лучших спортсменок мира по итогам 2025 года.

Андреева отличилась победами на крупнейших турнирах сезона — выиграв WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (1,128 миллиона) и Дубае (597 тысяч). В паре она выступала вместе с Дианой Шнайдер, вместе девушки завоевали титулы в Брисбене и Майами, а в миксте Андреева вышла в четвертьфинал US Open.