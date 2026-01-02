Пассажирка круизного лайнера упала за борт в новогодний день и пропала без вести

Пассажирка круизного лайнера Holland America Line упала за борт у берегов Кубы

77-летняя пассажирка круизного лайнера компании Holland America Line упала за борт у берегов Кубы в новогодний день и пропала без вести. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел на судне Nieuw Statendam в новогодний день у берегов Кубы. «Капитан и экипаж начали поисково-спасательные операции и тесно сотрудничали с Береговой охраной США, которая направила для оказания помощи катер и вертолет», — сообщил изданию представитель Holland America.

Однако 15-часовые поиски женщины были приостановлены с наступлением сумерек, ее до сих пор не нашли.

Ранее пассажирка круизного лайнера «Роттердам» компании Holland America Line сошла на берег острова в Карибском море и пропала без вести. Ее исчезновение заметили после проведения экскурсии.