11:24, 2 января 2026

Петросян отказался от выступлений на корпоративах по двум причинам

Mash: Петросян отказался выступать на корпоративах даже за 10 миллионов рублей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян отказался выступить на новогоднем корпоративе даже за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Со слов канала, тем самым он бережет здоровье, а также «не хочет тратить время на неинтересные проекты».

«Сейчас Петросян шутит только на локальных мероприятиях, но в честь 80-летия решил дать большой сольник в Кремлевском дворце. Остальное время артист предпочитает проводить время с семьей и следить за здоровьем», — отмечает Mash.

Ранее известный российский юморист и актер, участник телепроекта «Кривое зеркало» Михаил Церишенко рассказал, как за ним «в щелочку подсматривал» Петросян.

