Петросян отказался от выступлений на корпоративах по двум причинам

Юморист Евгений Петросян отказался выступить на новогоднем корпоративе даже за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
Со слов канала, тем самым он бережет здоровье, а также «не хочет тратить время на неинтересные проекты».
«Сейчас Петросян шутит только на локальных мероприятиях, но в честь 80-летия решил дать большой сольник в Кремлевском дворце. Остальное время артист предпочитает проводить время с семьей и следить за здоровьем», — отмечает Mash.
