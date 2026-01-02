Реклама

Экономика
13:07, 2 января 2026Экономика

В России нашли отрасль со средней зарплатой более 400 тысяч рублей

РИА Новости: Средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя зарплата в сфере перестрахования в России по итогам октября прошлого года до вычета налогов и с учетом премий составила 439,6 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных официальной статистики, сообщает РИА Новости.

Во всех остальных отраслях показатель не превышает 400 тысяч. Работники холдингов получают в среднем 322,4 тысячи рублей, управляющие фондов — 257,8 тысячи, сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч, а рыболовы — 251,9 тысячи рублей.

Таким образом, лидирующая сфера более чем на четверть опережает ближайшего конкурента, а представители IT не попали даже в первую пятерку. Тем не менее на шестом месте идут издатели программного обеспечения (ПО), а на седьмом — разработчики ПО, зарплата которых составляет 244 тысячи и 223,5 тысячи рублей соответственно.

Замыкают десятку работники, занятые на добыче газа (223,1 тысячи рублей), в пассажирских воздушных перевозках (221 тысяча рублей) и в финансовых посреднических компаниях (213,9 тысячи рублей).

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 20,7 процента, до 27 093 рублей в месяц. Годом ранее МРОТ был повышен на 16,6 процента, до 22 440 рублей.

