Население Германии боится прямого вооруженного конфликта с Россией

Население Германии уже почти четыре года боится прямого вооруженного конфликта с Россией. Отношение немцев к возможной войне раскрыло агентство РИА Новости, ссылаясь на опросы общественного мнения в Die Zeit.

По данным источника, страх немцев перед крупным вооруженным столкновением остается в силе в новом году из-за несостоятельности дипломатической силы собственной страны, так как переговоры по Украине проходят без участия Германии. Уточняется, что несмотря на «страх перед большой эскалацией», Берлин все еще не перешел «к реальной боеготовности».

Ранее немцы захотели отправить украинцев воевать. Вернуть на родину пригодных к военной службе жителей Украины предложила группа парламентариев Христианско-социального союза.