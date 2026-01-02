Реклама

14:00, 2 января 2026

Россиян предупредили об опасности рождественских открыток в мессенджерах

«Гарда»: В Рождество мошенники рассылают жертвам картинки с поздравлениями
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Накануне Рождества мошенники рассылают потенциальным жертвам картинки с поздравлениями в различных мессенджерах. Об опасности открыток россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

«В Рождество, как правило, рассылают GIF и картинки с поздравлениями в мессенджерах. Под такие поздравления часто маскируют трояны и другие вредоносные файлы или скрипты: при открытии они могут установиться на устройство, особенно если на нем нет антивируса и обновлений. Другой вариант — ссылка, замаскированная под открытку, подарок или скидку от маркетплейса, ведущая на фишинговый ресурс. В этом случае цель преступников — украсть данные банковской карты или доступ к аккаунтам», — сказал Иевлев.

Специалист добавил, что в праздничные дни люди чаще пересылают друг другу различные виды поздравлений, и, как следствие, чаще переходят по ссылкам и открывают вложения.

«Ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам из сообщений и открывать подозрительные вложения. Если вам прислали предложение с баснословными скидками или сообщают о крупном выигрыше, лучше сначала зайдите на официальный сайт магазина или маркетплейса, и убедитесь, что такая акция существует», — заключил Иевлев.

Ранее россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников. В частности, в 2026 году киберпреступники будут создавать дипфейки для обмана жителей страны не заранее, а в режиме реального времени.

