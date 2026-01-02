Россиянам назвали способ сократить траты в январе

Лоссан: Избежать финансовой ямы позволит запас 30-40 процентов от зарплаты

Избежать финансовой ямы в январе позволит запас 30-40 процентов от декабрьской зарплаты. Так считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, чтобы неожиданные траты не ударили по бюджету, на январь и февраль необходимо разумно распределить зарплату и премии декабря. 50 процентов следует отложить на обязательные расходы и подарки, остальное разделить между сбережениями и личными желаниями.

Лоссан также назвал россиянам способ сократить январские траты. Для этого необходимо заранее составить список приобретений и не отходить от него, чтобы избежать импульсивных покупок.

