Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 2 января 2026Экономика

Россиянам назвали способ сократить траты в январе

Лоссан: Избежать финансовой ямы позволит запас 30-40 процентов от зарплаты
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Избежать финансовой ямы в январе позволит запас 30-40 процентов от декабрьской зарплаты. Так считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, чтобы неожиданные траты не ударили по бюджету, на январь и февраль необходимо разумно распределить зарплату и премии декабря. 50 процентов следует отложить на обязательные расходы и подарки, остальное разделить между сбережениями и личными желаниями.

Лоссан также назвал россиянам способ сократить январские траты. Для этого необходимо заранее составить список приобретений и не отходить от него, чтобы избежать импульсивных покупок.

Ранее в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля. Валюта уже доступна для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Президент Финляндии предупредил о неудобном моменте переговоров с Россией

    В США назвали основные риски для Украины этой зимой

    Россиянин оказался среди 120 погибших в Таиланде в ДТП в первые дни нового года

    В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

    ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

    Овечкин подрался в матче НХЛ

    Политолог высказался о последствиях атаки на Хорлы для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok