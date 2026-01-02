Россиянам дали советы насчет питания в праздничные дни

Врач Лебедева: Позвольте себе пробовать разные блюда, но в умеренных количествах

Праздничные дни зачастую сопровождаются обильными застольями и снижением физической активности. Это может привести к нежелательному набору веса, но есть несколько лайфхаков, которые позволят вернуться к привычному рациону без жестких ограничений, рассказала россиянам диетолог Анастасия Лебедева, пишет RT.

По словам эксперта, необходимо контролировать порции.

«Позвольте себе пробовать любимые блюда, но в умеренных количествах. Избегайте переедания, делая акцент на осознанном приеме пищи. Даже за праздничным столом старайтесь сочетать белки, овощи и сложные углеводы», — отметила Лебедева.

Врач также посоветовала включить в расписание прогулки, танцы или короткие тренировки, чтобы компенсировать сниженную подвижность. По словам эксперта, не стоит резко садиться на строгую диету.

Можно попробовать плавно сокращать калорийность, возвращаясь к привычным порциям и расписанию приемов пищи. Для этого врач посоветовала добавить больше овощей, клетчатки и воды, чтобы помочь пищеварению.

Ранее невролог Инна Филатова рассказала, что праздничные угощения, фейерверки, запах мандаринов и даже отдых после напряженной работы могут вызвать головную боль. Одним из главных провокаторов мигрени врач также назвала нарушение режима дня.

В свою очередь, шеф-повар Глеб Астафьев предупредил россиян о маркетинговом ходе, связанном с мандаринами. Он посоветовал при выборе продукта в первую очередь обращать внимание на их внешний вид и запах.