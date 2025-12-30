Россиян предупредили о причинах головной боли в новогодние праздники

Невролог Филатова: Отдых после работы может вызвать головную боль

Праздничные угощения, фейерверки, запах мандаринов и даже отдых после напряженной работы могут вызвать головную боль. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского университета Инна Филатова в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что в 90 процентах случаев голова болит без какой-либо очевидной причины, как правило, это головная боль напряжения или приступ мигрени. Невролог подчеркнула, что эти состояния могут спровоцировать не внутренние, а внешние факторы, которые в новогодние праздники накладываются друг на друга.

Одним из главных провокаторов мигрени Филатова назвала нарушение режима дня. По ее словам, бессонные ночи и последующие попытки отоспаться сбивают циркадные ритмы и меняют уровень серотонина, что ведет к повышенной возбудимости коры головного мозга.

Головную боль также могут спровоцировать алкогольные напитки, газировка и сладости. Другими типичными триггерами считаются привычные за новогодним столом сыр, шоколад и цитрусовые. Невролог предупредила, что фейерверки и гирлянды тоже могут стать причиной приступа. Она объяснила, что мигающий свет стимулирует зрительную кору, которая у людей с мигренью и так гиперактивна. Такой же эффект дают сильные запахи парфюма, свечей или хвои.

Помимо этого, невролог предупредила, что мигрень может спровоцировать даже отдых. По ее словам, обычно это происходит после напряженной работы и стресса. «Человек садится за праздничный стол или начинаются каникулы и в этот момент происходит резкое падение уровня стрессовых гормонов, периферические сосуды расширяются и может начаться приступ мигрени», — рассказала Филатова.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова перечислила заболевания, которые маскируются под обычную усталость. По ее словам, дефицит витамина D, анемия и некоторые психические расстройства могут ощущаться как нехватка сил или лень.