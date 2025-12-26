Россиян предупредили о связанном с мандаринами маркетинговом ходе

Шеф-повар Глеб Астафьев счел мандарины с листьями маркетинговым ходом

Шеф-повар Глеб Астафьев предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о маркетинговом ходе, связанном с мандаринами. Выпуск с объяснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Все уверены: если мандарины с веточками, то они суперсвежие. На самом деле, это, конечно, помогает перевозке, они меньше сохнут, но это не влияет на суперсвежесть. И это маркетинговый ход», — счел Астафьев.

Он посоветовал при выборе мандаринов в первую очередь обращать внимание на их внешний вид и запах. Повар также порекомендовал трогать их перед покупкой: фрукт должен быть плотным и иметь кожуру без повреждений.

Ранее диетолог Олег Кривченков предупредил, что мандарины могут быть опасны для некоторых людей. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого есть гастрит или язва.

До этого иммунолог Андрей Продеус назвал пользу мандаринов. Он заявил, что фрукт полезен для иммунитета.