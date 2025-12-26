Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:29, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанном с мандаринами маркетинговом ходе

Шеф-повар Глеб Астафьев счел мандарины с листьями маркетинговым ходом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Шеф-повар Глеб Астафьев предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о маркетинговом ходе, связанном с мандаринами. Выпуск с объяснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Все уверены: если мандарины с веточками, то они суперсвежие. На самом деле, это, конечно, помогает перевозке, они меньше сохнут, но это не влияет на суперсвежесть. И это маркетинговый ход», — счел Астафьев.

Он посоветовал при выборе мандаринов в первую очередь обращать внимание на их внешний вид и запах. Повар также порекомендовал трогать их перед покупкой: фрукт должен быть плотным и иметь кожуру без повреждений.

Ранее диетолог Олег Кривченков предупредил, что мандарины могут быть опасны для некоторых людей. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого есть гастрит или язва.

До этого иммунолог Андрей Продеус назвал пользу мандаринов. Он заявил, что фрукт полезен для иммунитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok