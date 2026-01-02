Реклама

Российский Дед Мороз поздравил бойцов ВСУ с Новым годом и попал на видео

Российский Дед Мороз на ЛБС поздравил бойцов ВСУ с Новым годом оружейным залпом
Александра Синицына
Российский военнослужащий, переодевшийся Дедом Морозом, поздравил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Новым годом на линии боевого соприкосновения (ЛБС), выпустив оружейныйзалп в сторону противника. Его засняли на видео, кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Вооруженные силы Украины, поздравляю вас с наступающим годом. В этом году вы себя плохо вели. Поэтому как себя вели, такой и подарочек. С Новым годом, хохлы!» — сказал Дед Мороз и открыл огонь.

Аналогичные поздравления записали 333 и 116 артиллерийские бригады, произведя следом выстрелы из своих орудий.

Ранее на Украине подсчитали процент перешедших под контроль России за 2025 год территорий республики. Всего ВСУ потеряли 4336 квадратных километров.

