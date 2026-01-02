Реклама

Сотни машин с туристами застряли на границе между Россией и Грузией и попали на видео

На границе России и Грузии застряли сотни машин с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыли для транспорта из-за снежного коллапса. На месте работает снегоуборочная техника. На видео очевидцев попали россияне с детьми, планирующие провести новогодние каникулы в соседней стране.

По данным источника, некоторые путешественники потеряли деньги за резервирование отелей из-за того, что не смогли вовремя въехать. Дата и время открытия проезда между странами неизвестны.

Ранее сообщалось, что некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России.

