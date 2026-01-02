Военных ВСУ заставили с флагом имитировать контроль над Димитровым

Украинских военных заставили с флагом имитировать контроль над Димитровым (украинское название — Мирноград), однако это закончилось трагически. Об этом заявил военнослужащий с позывным «Мучной» Telegram-каналу «Политика Страны».

«Реального изменения обстановки это не дало, лишь очередное подтверждение, что заводить туда бойцов – означает подвергать опасности», — заявил он.

По его словам, российская армия прочесывает поля дронами, фактически перекрывая возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) свободно заходить как в Родинское, так и в сторону Димитрова.

Ранее российский военнослужащий в костюме Деда Мороза поднял российский флаг над Димитровым. На кадрах военнослужащий в костюме Деда Мороза сначала поднимает над городом знамя своего подразделения, затем, в том числе вместе с другими военными, — флаг России.