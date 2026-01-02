Реклама

13:37, 2 января 2026

В России высказались о возможном срыве мирных переговоров

Депутат Чепа: Теракты Украины скажутся на процессе переговоров
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Зверский удар по гражданским людям в Херсонской области и атака на резиденцию президента России скажутся на процессе мирных переговоров, но не сорвут их, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал резкое заявление после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы Херсонской области. По его словам, из-за этих происшествий мирные переговоры срываются.

Парламентарий отметил, что теракты Украины скажутся на условиях переговоров и определенных пунктах мирного соглашения. Он указал, что на сегодня в 20 пунктах проекта документа позиции по денацификации очень слабые.

«Мы понимаем, что президент Владимир Зеленский уйдет, но нацисты останутся при другой власти и будут неуправляемы. Они не будут подчиняться украинскому руководству. И с этим надо будет обязательно бороться. Такие моменты нужно более тщательно отражать в мирном соглашении. Работа над ним продолжится, потому что мы хотим мира, мы не хотим войны и не пойдем на поводу этих негодяев, которые всячески пытаются сорвать мирные переговоры», — заявил Чепа.

На данный момент количество жертв увеличилось до 27 человек. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».

