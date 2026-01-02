ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
Одну женщину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» доставят в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу.
В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Также осколками посечено семь автомобилей, рассказал глава региона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, кто мог атаковать Хорлы в ночь на 1 января. По словам чиновника, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.
Число жертв удара между тем выросло до 27. После атаки на Хорлы в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пятеро детей.