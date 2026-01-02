Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 2 января 2026Россия

ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, две женщины ранены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Одну женщину с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» доставят в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу.

В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Также осколками посечено семь автомобилей, рассказал глава региона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, кто мог атаковать Хорлы в ночь на 1 января. По словам чиновника, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.

Число жертв удара между тем выросло до 27. После атаки на Хорлы в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пятеро детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    В США назвали основные риски для Украины этой зимой

    Россиянин оказался среди 120 погибших в Таиланде в ДТП в первые дни нового года

    В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

    ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

    Овечкин подрался в матче НХЛ

    Политолог высказался о последствиях атаки на Хорлы для Украины

    Россиянам назвали способ сократить траты в январе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok