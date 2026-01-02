Реклама

Зеленского предупредили об угрозе при уступке территорий

Экс-посол США Мэтлок: Неонацисты убьют Зеленского при уступке территорий Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш привел мнение бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока о последствиях возможных уступок территорий со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Мэтлока, президент Украины Владимир Зеленский зависит от неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории.

«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии… Для достижения соглашения нужно будет отказаться… от земли», — предупредил журналист со ссылкой на экс-посла.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель. Однако для этого Киеву нужно пойти на компромисс по вопросу территорий.

